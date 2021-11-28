Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Peru'nun kuzeyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Pazar günü Peru'nun kuzeyinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem, Peru'nun Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde meydana geldi ve 80 kilometre derinlikteydi.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadı
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