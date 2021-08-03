Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pentagon'un önünde silah sesleri: 1 polis memuru öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un yakınında silah sesleri duyuldu. Bina bir süre giriş çıkışa kapatıldı. Bir polis memurunun hayatını kaybettiği duyuruldu.
Amerika Birleşik Devletleri güne Pentagon'a çok yakın bir noktadan gelen silah sesleriyle uyandı.
Pentagon'un önünde bulunan otobüs durakları ve metro istasyonunun olduğu noktada gerçekleşen silahlı saldırı güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi.
Polis memuru hayatını kaybetti
ABD basınında yer alan haberlere göre, bina dışındaki metro istasyonunda yaşanan şiddet olayında bıçaklanan polis yaşamını yitirdi.
Yetkililer, polisi öldüren şüphelinin de olay yerinde vurulması sonucu öldüğünü bildirdi.
Soruşturma devam ediyor
Olay esnasında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın binada olmadığı öğrenildi.
Pentagon Polis Şefi Woodrow Kusse, yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrularken soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle saldırıya ve şüphelinin kimliğine ilişkin detay paylaşmadı.
Kusse, kısa süreli kapatılan Pentagon binasının ise güvende olduğunu söyledi.
Etiketler: ABD
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