Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Kudüs yakınındaki yangın devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
İsrail güçleri Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Batı Kudüs'e bağlı Shoersh beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 uçak da yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına katılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Tahliye başladı
Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, İsrail polisinin Shoersh beldesi sakinlerini evlerinden tahliye etmeye başladığı açıklandı.
Yangın nedeniyle Kudüs-Tel Aviv yolu da kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
İsrail'de dün başlayan sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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