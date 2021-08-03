Batı Kudüs'e bağlı Shoersh beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 6 uçak da yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Tahliye başladı

Öte yandan yerel basında yer alan haberlerde, İsrail polisinin Shoersh beldesi sakinlerini evlerinden tahliye etmeye başladığı açıklandı.

Yangın nedeniyle Kudüs-Tel Aviv yolu da kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

İsrail'de dün başlayan sıcak hava dalgasının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.