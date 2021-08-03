Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD 100 ülkeye ağustos sonunda aşı göndermeye başlayacak
Beyaz Saray, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz COVID-19 aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, COVID-19 salgınıyla küresel mücadele kapsamında ABD'nin 60'tan fazla ülkeye 110 milyon doz aşı gönderdiğinin altı çizildi.
Açıklamada, ABD'nin düşük gelirli 100 ülkeye söz verdiği 500 milyon doz COVID-19 aşısının ağustos sonunda gönderilmeye başlanacağı belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı ABD Beyaz Saray
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