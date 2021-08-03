Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, "Yaklaşık 1 haftadan beri kardeş ve dost ülke Türkiye'nin güneyini saran orman yangınları dolayısıyla derin üzüntü duymaktayız. Acınız acımız, kaybınız kaybımızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Irak halkı ve özellikle Türkmenlerin yanında olduğunu hatırlatan Turan, kendilerinin de Türkiye devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Turan, ITC Türkiye Temsilciliği ile Türkiye'deki tüm Türkmen dernek, cemiyet, vakıf ve burada ikamet eden Türkmenlerin yangından etkilenen bölgeler ve insanlara yardım için seferberlik başlattığını dile getirdi.

Irak hükümeti ve uluslararası topluma da yardım çağrısında bulunan Turan, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.