Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Belaruslu muhalif STK Başkanı'nın ölümüne ilişkin açıklama
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Belaruslu muhalif Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Vitaliy Şişov'un ölümüyle ilgili, "Onun trajik ölümüne ilişkin gerçeği aydınlatmak bizim için azami önem taşıyor." açıklamasında bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Belaruslu muhalif Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Vitaliy Şişov'un ölümü haberi karşısında şok olduğunu belirtti.
Şişov'un ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunan Kuleba, "Ukrayna davayı tüm yönleriyle soruşturmak için her şeyi yapacak. Onun trajik ölümüne ilişkin gerçeği ortaya çıkarmak bizim için azami önem taşıyor." dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Şişov'un cesedine ulaşılmıştı.
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