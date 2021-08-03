Konuya ilişkin açıklamayı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptı.

Blasio, restoran, spor salonu ve eğlence mekanlarının da dahil olduğu söz konusu uygulama için, "Gidişatı değiştireceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Uygulamanın 16 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Resmi rakamlara göre New York'taki yetişkinlerin yüzde 66'sı aşılarını tam olarak yaptırmış durumda.

Belediye Başkanı Blasio, geçen hafta şehir çalışanlarının eylül ortasına kadar aşılanmaları veya haftalık teste tabi tutulmaları gerektiğini duyurmuş ve şehir sakinlerine aşı yaptırmaları için 100 dolarlık teşvik verilmesini önermişti.