ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yine yorum yapmaktan kaçındı. Olay, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısında yaşandı.

Kirby'e YPG/SDG'nin, Türkiye'nin PKK operasyonlarına karşı açıklama yapmasından kaygı duyup duymadığı soruldu.

Anadolu Ajansı muhabiri, terör örgütünün Amerikan halkının vergileri ile desteklendiğini de hatırlattı. Kirby, soruya yanıt vermekten kaçındı.

ABD yıllardır YPG’yi destekliyor

ABD'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarının DEAŞ ile mücadeleye odaklı olduğunu savundu.

Kirby, muhabirin, "DEAŞ ile mücadele bu açıklamaları yapmayı meşrulaştırıyor mu?" sorusuna da net cevap vermedi.

ABD, 2015'ten bu yana "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) ismini kullanan PKK/YPG'ye binlerce TIR silah ve ekipman sağlıyor, örgütün saflarında çatışan teröristlere de maaş veriyor.