Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kampta yangın: 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Nijerya'da yerinden edilen kişilerin kampında yangın çıktı. Yangında 3 kişi öldü, 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) yetkilisi Yabawa Kolo, Boko Haram'dan kaçarak Maiduguri bölgesinde sığınanların kaldığı kampta yangın çıktığını açıkladı.
Yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yangın nedeniyle 3 bin 600 kişi çadırsız kaldı.
Kolo, hükümetin mağdurlara insani yardım gönderdiğini söyledi.
Borno eyaletinde, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampta geçen yıl çıkan yangında 7 bin 200 kişi çadırsız kalmıştı.
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