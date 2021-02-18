ABD Savunma Bakanlığı, COVID-19 aşısını ordu içinde gönüllülük esasına göre dağıtırken, çok sayıda askerin aşı olmayı reddetmesi dikkat çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro, "Aşıyı kabul oranı 3'te 2 civarındadır" dedi.

Bu bulgunun ilk elde edilen verilere dayandığını söyleyen ABD'li general, aşı dağıtım sürecinin devam ettiğini ve bu oranın artacağını anlattı.

Taliaferro'nun bu açıklaması, Washington'da orduda askerlerin 3'te 1'inin aşıyı reddettiği yorumlarına yol açtı.

Bu hafta ordudaki aşılama sayısı 1 milyonu geçecek

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise ordudaki aşıyı kabul oranının Amerikan toplumundaki genel oranı yansıttığını anlattı.

Kirby, kaç kişinin aşıyı reddettiğine ilişkin verilere yer vermezken, şu ana kadar dağıtılan aşı sayısının 916 bin 500'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Sözcü Kirby, hafta sonuna kadar ordudaki aşılama sayısının 1 milyonu geçeceği bilgisini verdi.

Kirby de aşının acil kullanım aşamasında olduğu için gönüllülük esasına göre yapıldığını ancak ilerleyen zamanlarda aşıyı kabul oranının artacağını anlattı.