Günlük basın toplantısında gündemle ilgili değerlendirmede bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna sınırındaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

John Kirby, "Ruslar son 24 saatte, ülkelerinin batısına ve Belarus'a önemli ölçüde muharip güç yığmaya devam etti. Günü birlik artışlara girmeden, oradaki kabiliyetlerine dramatik seviyede değilse de belirli ölçüde eklemeler yaptığını görmeye devam ediyoruz" dedi.

Ukrayna'ya savunma desteği vermeye devam ettiklerini anlatan Kirby, ülkeye neden hava savunma sistemi vermedikleri sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yakın zamanda bir hava ve füze savunma değerlendirme ekibimiz oradaydı. Bu kabiliyetlerle ilgili kaygılar konusunda Ukrayna ile kapsamlı görüşmeler yaptılar. Bu devam eden bir süreçtir. Zaten onlara henüz 3 parti destek gönderdik. Bahsi geçen silahlar konusunda da bu görüşmeler devam edecek diye düşünüyorum. Buradan herhangi bir silahın verilmesi veya o silahla ilgili teslim takvimi konusunda söz vermiyorum."

Teyakkuza geçirilen 8 bin 500 asker ile ilgili bazı bilgiler veren Kirby, Afganistan ve Irak'ın işgalinde de kullanılan 82'inci ve 101'inci Hava İndirme Tümenleri, 4'üncü Piyade Tümenine bağlı bazı birlikler ile Arizona, Texas, Louisiana, ve Georgia'da olmak üzere 4 Hava Üssü'nün teyakkuza geçirildiğini belirtti.