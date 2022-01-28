Ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana, Chiriguana ve Aguachica kasabalarındaki askeri üslere eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi.

1 askerin öldüğü 3 askerin ağır yaralandığı saldırıyı, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, silah bırakma kararı alan FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt konumuna gelmişti.

ELN'nin önceki saldırıları

ELN'nin, 24 Kasım 2021'de Kolombiya'nın kuzeyinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 asker ölmüştü. 17 Haziran 2021'de aynı bölgede bulunan askeri tabura bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlemiş ve 36 asker yaralanmıştı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.