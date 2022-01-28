Kolombiya basınında çıkan habere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kentine giderken silahlı saldırıya uğrayan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlileri, yara almadan kurtuldu.

Başkanlık İstikrar ve Konsolidasyon Danışmanı Emilio Archila, "Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu ve insan hakları örgütü OCHA'nın araçlarına yapılan saldırı kesinlikle cezalandırılmalıdır. Neyse ki tüm üyeler zarar görmeden kurtuldu" dedi.

Saldırının detayları henüz açıklanmazken, olaydan silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) sorumlu tutuldu.

Başsavcılık, saldırının sorumlularıyla ilgili soruşturma başlattı.