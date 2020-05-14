ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin bir rapor yayımladı.

Ocak-mart aylarına ilişkin değerlendirme raporunda terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin çarpıcı bilgilere yer verildi.

Buna göre PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmıyor.

Raporda PKK/YPG'nin Arapların yoğun yaşadığı bölgelerde bile güç paylaşımında isteksiz davrandığına vurgu yapıldı.

Etnik rekabet, yoksulluk ve güvenlik sorunlarının da Arap toplumunun terör örgütüne desteğini olumsuz etkilediği belirtildi.

PKK/YPG'nin zorla gençleri askere alma girişiminin Araplar arasında ters teptiğine de dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Araplarla PKK/YPG'nin ilişkisine dair ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile Savunma İstihbarat Ajansının birbiriyle çeliştiği ifade edildi.