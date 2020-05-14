Pentagon raporunda PKK/YPG'nin Araplarla ilişkisine dair detaylar
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin raporunda, PKK/YPG terör örgütünün Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmadığı ortaya konuldu.
ABD Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin bir rapor yayımladı.
Ocak-mart aylarına ilişkin değerlendirme raporunda terör örgütü PKK/YPG'ye ilişkin çarpıcı bilgilere yer verildi.
Buna göre PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda Arapları paravan sivil ve askeri yapılarda yönetime katmıyor.
Raporda PKK/YPG'nin Arapların yoğun yaşadığı bölgelerde bile güç paylaşımında isteksiz davrandığına vurgu yapıldı.
Etnik rekabet, yoksulluk ve güvenlik sorunlarının da Arap toplumunun terör örgütüne desteğini olumsuz etkilediği belirtildi.
PKK/YPG'nin zorla gençleri askere alma girişiminin Araplar arasında ters teptiğine de dikkat çekildi.
Raporda ayrıca, Araplarla PKK/YPG'nin ilişkisine dair ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile Savunma İstihbarat Ajansının birbiriyle çeliştiği ifade edildi.
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