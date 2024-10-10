Pentagon, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını "sınırlı" şeklinde nitelemeye devam ediyor

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, soykırımcı İsrail'in Lübnan'da devam eden ve 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere 2 bin 169 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar konusunda soru yağmuruna tutuldu.

Bir gazetecinin, "Washington her gece bombalansa, Teksas, Washington, New York eyaletleri hedef alınsa, 60 milyondan fazla kişi evlerinden kaçmak zorunda kalsa buna hala 'sınırlı operasyon' der misiniz?" sorusuna Ryder, "Kara harekatı açısından 'sınırlı' olarak görmeye devam ediyoruz." karşılığını verdi.

Ryder, İsrail'in savunmasının yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrar açısından İsrailli ortaklarıyla Hizbullah'a yönelik çabaların boyutu ve kapsamı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"Size söylenen bunun 'sınırlı bir kara saldırısı' olduğu açıklamasına itibar ediyor musunuz?" şeklindeki başka bir soruya da Ryder, "İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'ın saldırı altyapısını ortadan kaldırmak için sınırlı bir operasyon yürütüyor." cevabını verdi.

Ryder, ABD'nin bölgede ulusal çıkarları olduğunu, İsrail ile uzun süredir devam eden güvenlik işbirliğinin de buna dahil olduğunu ifade etti.

İşgalci İsrail'in Lübnan'da sadece Hizbullah'ı değil Lübnan ordusu varlıklarını ve BM barış gücü unsurlarını da hedef aldığı, Lübnan topraklarına İsrail bayrağı diktiği yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Ryder, "Bu haberler kesinlikle endişe verici ancak bunları bağımsız olarak doğrulayan bilgiye sahip değilim." dedi.

Ryder, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yapılan yardımların maliyetine ilişkin soruyu yanıtlarken de "7 Ekim'den bu yana İsrail'e milyarlarca dolarlık güvenlik yardımı sağladığımızı söylemek dışında kesin bir rakam veremem." demekle yetindi.