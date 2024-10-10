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Dünya
AA 10.10.2024 22:22

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentine hava saldırısı düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, katil İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA), Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı ve Zenabe beldesi başta olmak üzere birçok bölgesine hava saldırısı düzenlendi.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tulkerim kentine hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

Saldırıların gerçekleştirildiği bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildi.

Soykırımcı İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatma altına aldı. Bunun üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. Kampın girişindeki İsrail buldozerinin yanında patlayıcı infilak ettirildi.

işgalci İsrail ordusuna ait buldozerler, kampın sokaklarına ve altyapısına zarar verdi.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'e ait askeri araçların yakınında el yapımı patlayıcıların infilak ettirildiğini duyurdu.

Kampın tüm girişlerine İsrail askeri araçları konuşlandırılırken, kamptan giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.

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