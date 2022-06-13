Kentte nisan ayında görülen salgını durdurmak için uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinden kısa bir süre sonra tekrar salgın görüldü.

Pekin'deki sağlık yetkilileri, bugüne kadar Sanlitun bölgesinde bir barda yeniden başlayan salgın ile bağlantılı olan 166 vakanın doğrulandığını ve vakalardan 145'inin bara düzenli olarak giden kişiler olduğunu açıkladı.

Yetkililer toplu testlerin bahsi geçen barın bulunduğu bölgede bugün ile çarşamba günü arasında gerçekleşeceğini belirtti.

Çin'de koronavirüs vakaları ve salgın hastalık kaynaklı ölümlerin çoğu ülkeye kıyasla oldukça düşük sayıda olmasına karşın, Çinli yetkililer COVID'e sıfır tolerans politikasını sürdürmüş ve salgınları erkenden kontrol altına almak için toplu test ve hareketliliğe getirilen katı kısıtlamalar gibi önlemler devreye almıştı.

Pekin kent yönetimi sözcüsü, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında kentte yeniden görülen salgının "şiddetli" olduğunu söyledi.

Söczü, "Şu anda, hâlâ salgının daha fazla yayılma riski var. En acil görevimiz kaynağı bulmak ve riskleri yönetmek ve kontrol altına almak" dedi.