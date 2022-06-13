Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bağdat'ta kum fırtınası: Uçuşlar durduruldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası dolayısıyla Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.
Bağdat'ta kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi iyice azaldı. Boğulma riski geçiren vatandaşlar hastanelere kaldırıldı.
Irak'ta ABD işgali sonrası yüz binlerce ağacın kesilmesi, ülkeyi yeşil alandan yoksun bıraktı. Bu durumun kum fırtınası oluşumunda etkili olduğu ifade ediliyor.
Etiketler: Irak
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