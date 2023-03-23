Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pekin'de ilk iftar heyecanı
Çin’in başkenti Pekin’deki Niujie camiinde ilk iftar heyecanı yaşandı. Pandemi önlemleriyle geçen üç yılın ardından Pekinli Müslümanlar ilk kez camide iftar yaptı.
Çin’in başkenti Pekin’deki Niujie camiinde ilk iftar heyecanı yaşandı.
Cami avlusunu dolduran inananlar Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.
İftar vakti avluda kurulan iftarlıklarla oruçlarını açan grup daha sonra akşam namazını kıldı.
Niujie bölgesi Pekin’in Müslüman mahallesi olarak biliniyor.
Mahalle camiinin yanı sıra Müslüman lokantalarına da ev sahipliği yapıyor.
İftar saatinde lokantaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
Etiketler: Çin Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
AB ve BM'den 'küresel meselelerde iş birliği' mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz