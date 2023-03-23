Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da polise "orantısız güç kullanımı" suçlaması
[Fotograf: AFP]
Fransız kamu kuruluşu Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu (CNCDH), ülkede emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerde polisin orantısız güç kullanmasını kınadı.
CNCDH'nin "Toplantı özgürlüğü ve basın özgürlüğü tehlikede" başlığıyla yayımladığı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunun ciddi bir sosyal hareketliliğe neden olduğuna işaret edildi.
Fransa'da hükümetin reforma ilişkin tasarıyı Meclis'te oylamaya sunmadan kabul etmesiyle ortaya çıkan gösterilerde polisin tutumunun endişeye yol açtığı vurgulanan açıklamaya göre, polisin sert müdahalesi kınandı ve bu durum Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyi'nin gözlem mekanizmalarına iletildi.
Açıklamada, birçok göstericinin keyfi olarak gözaltına alındığı ve bu kişiler arasında 2 gazetecinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Fransa
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