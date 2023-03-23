CNCDH'nin "Toplantı özgürlüğü ve basın özgürlüğü tehlikede" başlığıyla yayımladığı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunun ciddi bir sosyal hareketliliğe neden olduğuna işaret edildi.

Fransa'da hükümetin reforma ilişkin tasarıyı Meclis'te oylamaya sunmadan kabul etmesiyle ortaya çıkan gösterilerde polisin tutumunun endişeye yol açtığı vurgulanan açıklamaya göre, polisin sert müdahalesi kınandı ve bu durum Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyi'nin gözlem mekanizmalarına iletildi.

Açıklamada, birçok göstericinin keyfi olarak gözaltına alındığı ve bu kişiler arasında 2 gazetecinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.