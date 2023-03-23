Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya, Belarus ile sınır kapısının kapalı kalacağını duyurdu
[Fotograf: AA]
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkenin kuzeydoğusundaki Bobrowniki'de bulunan Polonya-Belarus sınır kapısının, gazeteci ve azınlık aktivisti Andrzej Poczobut hapiste kaldığı sürece kapalı tutulacağını bildirdi.
Polonya haber ajansı PAP'a göre, Kaminski, Belarus'un baskıcı tavırlarına karşı uyarıda bulundu.
Kaminski, ülkenin kuzeydoğusundaki Bobrowniki'de bulunan Polonya-Belarus sınır kapısının, gazeteci ve azınlık aktivisti Andrzej Poczobut hapiste tutulduğu sürece kapalı kalacağını ifade etti.
İki ülke arasındaki ana geçiş noktalarından Bobrowniki kapısı, 2021 göç krizi sırasında binlerce insanın Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalıştığı sıcak nokta olarak dikkati çekmişti.
Polonya, Poczobut'un, Belarus'un Grodno kasabasındaki bir mahkemece suçlu bulunarak 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasından iki gün sonra 10 Şubat'ta Bobrowniki sınır kapısını kapatmıştı.
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