Plenkovic, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hırvatistan'ın Ukrayna'ya sürekli yardımda bulunduğunu vurgulayan Plenkovic, "Hükümetimiz bu yıl Ukrayna'ya askeri ve insani yardım yollanması hususunda birkaç kez karar aldı." dedi.

Plenkovic, "Rusya'nın bir seneden uzun zamandır saldırılarına devam ettiği ve Ukrayna'nın kendini savunduğu bu durumda yardımlarımız sürecek. 30 yıl önce buna benzer saldırılara uğrayan Hırvatistan, yardımlarına devam edecek." diye konuştu.

Kosova-Sırbistan ilişkilerine de değinen Hırvat Başbakan, ilişkilerin normalleştirilmesi, barış ve istikrar söz konusu olduğunda desteğe hazır olduklarını ifade etti.​​​​​​​​​​​​​​