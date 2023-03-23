ABC’nin haberine göre, Albanese yaptığı açıklamasında, Referandum Çalışma Grubu'nun, yıl sonuna doğru yapılması planlanan referandumda sorulacak soruyu belirlediğini söyledi.

Avustralya halkından, "Mecliste Yerli Sesi" kampanyasına destek vermelerini isteyen Albanese, "Şimdi değilse, ne zaman? Bu, yalnızca politikacılara değil, tüm Avustralyalılara eşit oranda imkan sunuyor. Hangi inanç ve ırktan olursak olalım, hepimiz eşit söz hakkına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Referandumun ekim ile aralık ayları arasında yapılması planlandığını belirten Albanese, "Yasa Tasarısı: Avustralya'nın ilk halklarına söz hakkı vermek üzere, 'Aborjinler ve Torres Strait Adalılar'ın Sesi'nin kurulmasını öngören anayasa değişikliği. Önerilen bu değişikliği onaylıyor musunuz?" sorusunun halka sorulmasını teklif ettiklerini kaydetti.

Albanese, Avustralya halkının ayrıca, anayasada "Aborjinler ve Torres Strait Adalılarına Söz Hakkı" alt başlığıyla yeni bir değişikliği de oylayacağını vurgularken referandumda onaylanması durumunda anayasada yapılacak değişiklikleri şu şekilde sıraladı:

"Aborijin ve Torres Strait Adalıların Sesi adlı bir kurum olacak. Aborijin ve Torres Strait Adalıların Sesi, Parlamento ve hükümette Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları ilgilendiren konularda temsilci bulundurabilecek. Parlamento, bu anayasaya tabi olarak, Aborijin ve Torres Strait Adalıların Sesi ile ilgili tüm konularda yasa yapma yetkisine sahip olacak."

Referanduma hazırlık çalışmaları kapsamında, hükümet tarafından teklif edilen soru ve anayasa değişiklikleri, meclisten onay aldıktan sonra resmileşecek.

Öte yandan, muhalefet lideri Peter Dutton, açıklanan soru ve teklif edilen anayasa değişikliklerini destekleyip desteklemeyeceklerine dair henüz bir karar vermediklerini belirterek, hükümetten, bu konuda aldığı hukuki tavsiyeleri açıklamasını ve değişikliklere ilişkin daha detaylı bilgi talebinde bulunduklarını söyledi.