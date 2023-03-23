Savunma Bakanlığının Enformasyon ve İletişim Delegasyonu Geçici Direktörü Yann Gravethe, Dışişleri Bakanlığının haftalık basın konferansında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gravethe, Fransa'da Mirage 2000 tipi uçaklarıyla Ukraynalı pilotlara eğitim verildiğine ilişkin haberlerin yalan olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 31 Ocak’ta, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi konusundaki "Hiçbir şey seçenek dışı değil" sözleri hatırlatılan Gravethe, Fransa'nın Ukraynalı pilotlara eğitim vermediğini, ülkesinin Ukraynalı ekiplere özellikle yerden hava savunması ve uçaklarının düşürülmesi durumunda hayatta kalmalarıyla ilgili eğitim verdiklerini ifade etti.

Yann Gravethe, Fransa'da yıl sonuna kadar 1200 Ukraynalı askere özel eğitimler verileceğini kaydederek, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Askeri Yardım Misyonu kapsamında 150 Fransız asker eğitmenin, Polonya’da ayda 600 Ukraynalı asker eğiteceğini hatırlattı.​​​​​