Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkaran reforma tepki büyüyor.

Sendikaların çağrısıyla, pek çok sektörde çalışanlar genel greve gitti.

Fransa bir kez daha genel grev ve büyük protestolarla karşı karşıya. Emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkaran reforma tepki sürüyor. Sendikaların çağrısıyla çalışanların greve gitmesi hayatı felç etti. Paris’teki son durum @trthaber’de.https://t.co/R1CAGx8z2A pic.twitter.com/2uPLF3HLGx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2023

Başkent Paris'in de içinde olduğu Île-de-France bölgesinde çok sayıda metro ve otobüs seferi iptal edildi.

[Fotoğraf: AFP]

Marsilya'da, Saint-Charles tren istasyonunu işgal eden göstericiler demir yolu ulaşımını kesintiye uğrattı.

Lille, Lyon ve Tulouse'da göstericiler çevre yollarını kapattı.

Protestocular Paris'teki havaalanınlarına erişimi engelledi.

Havaalanının içinde de gösteri yapıldı.

Kreş ve ilkokul öğretmenlerinin yarısı iş bıraktı. Lise ve üniversite öğrencileri okul girişlerini kapattı. Eğitim sekteye uğradı.

[Fotoğraf: AFP]

Ülkenin elektrik altyapısından sorumlu kuruluş Enedis çalışanları elektrik akışını kesti.

Ülkenin güneyindeki pek çok yerleşim birimine elektrik verilmiyor.

Toplam 12 bin polis ve jandarma görevli

Greve gidenler protesto gösterileri için 240 farklı noktada bir araya geldi.

Düzenlenen gösteriler için 5 bini Paris'te olmak üzere, toplam 12 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Macron'a destek azalıyor

Kamuoyu yoklamaları Cumhurbaşkanı Macron'a desteğin hızla düştüğünü gösteriyor.

Fransızların yüzde 65’i Macron'un kötü bir başkan olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 61'i Macron'un protestolara ilişkin açıklamalarının öfkeyi daha da artıracağı görüşünde.