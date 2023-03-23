Ver.di ve EVG tarafından yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma ve havalimanları da dahil olmak üzere işverenlerle daha iyi ücret için kampanyanın bir parçası olarak 26 Mart Pazar gece yarısından 27 Mart Pazartesi günü tüm gün greve gitme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, grev çağrısının, müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından geldiği ifade edilerek, “Ver.di üyeleri daha fazla para, işlerine saygı ve takdir için grev yapıyor.” denildi.

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçilerin COVID-19 salgını sırasında ve o zamandan beri her gün kamu altyapısını zor koşullar altında çalışır durumda tuttuklarını belirterek, işçilerin bunun için genellikle düşük ücretler aldığını belirtti.

Werneke, “Bu nedenle, yüksek enerji fiyatları ve artan gıda fiyatları, özellikle ulaşım sektöründeki çalışanları sıkıntıya sokuyor. Şimdiye kadar işverenlerin teklifleri durumu iyileştirmedi.” dedi.

Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) Başkanı Martin Burkert ise "Daha fazla gerginlik istemiyoruz. Pazarlık edilebilir bir teklif istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendikaların talepleri

Verdi sendikası, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere ediyor. EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.

Ver.di sendikası Ver.di ve kamu sektörü çalışanları için müzakerelere liderlik ederken, Almanya’da alışılmışın dışında yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 euro ücret artışı istiyor.

EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla talep ediyor.

EVG ve Verdi sendikalarının ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 27 Mart’ta toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Grevden uzun mesafeli, bölgesel ve yerel ulaşımın yanı sıra havaalanları ve otoyol şirketleri de etkilenecek.

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn, söz konusu grev nedeniyle 27 Mart'ta tüm demir yolu operasyonlarında "büyük bozulmalar" beklediğini bildirdi.