Yeni tip koronavirüsün dünyaya yayılmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere, Çin'e yüklendi. Rusya'dan ise Pekin yönetimini destekleyen açıklamalar geldi.

Çin'e yönelik ilk eleştiri ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Koronavirüs için "Çin virüsü" diyen Trump, Pekin'i salgının ciddiyetini saklamakla, Dünya Sağlık Örgütü'nü de Çin'in politikalarını desteklemekle suçladı. Ardından ABD'nin örgüte olan parasal katkısını askıya aldı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Çin'in koronavirüsle ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız" dedi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, "Sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek" ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Çin'i suçladı. Krizden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirtti, Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekeceğini söyledi.

Rusya'dan Çin'e koronavirüsle mücadelede destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz Financal Times'a konuştu.

Pekin yönetiminin koronavirüs politikasını işaret etti. "Çin'de koronavirüsle ilgili bilmediğimiz şeyler oldu" dedi.

Moskova'dan ise Çin'i savunan açıklamalar geldi. Rus Lider Vladimir Putin, eleştirilerin virüsle mücadeleye olumlu katkısının olmayacağını, aksine virüsle mücadeleye zarar vereceğini belirtti.

Pekin yönetimi ise eleştirilere sessiz kalmadı. "Birlikte mücadele" vurgusu yapılan açıklamada, "Amacımız insanların hayatını korumak, başkaları tarafından övülmek değil" denildi.