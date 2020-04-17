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Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen sayısı 560 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı ve vaka sayılarında artış yaşanıyor.
Tedavileri tamamlanan hastalarda taburcu edilerek izolasyonlarını evlerinde sağlıyor. Bu kapsamda dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı.
Etiketler: covid-19 koronavirüs iyileşme dünya geneliSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:03
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