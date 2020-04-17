Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, parlamentoya yaptığı açıklamada Charles de Gaulle uçak gemisindeki 2 bin 300 kişilik mürettebatın neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Parly, 2 bin 10 testten bin 81'inin poitif olduğunu ve 545 denizcinin semptom gösterdiğini duyurdu.

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 147 bin 113'e, ölü sayısı 17 bin 942'ye ulaştı.