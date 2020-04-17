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Fransız uçak gemisinde vaka sayısı bini aştı
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Charles de Gaulle uçak gemisi mürettebatının neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. 2 bin 10 testten bin 81'i pozitif çıktı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, parlamentoya yaptığı açıklamada Charles de Gaulle uçak gemisindeki 2 bin 300 kişilik mürettebatın neredeyse yarısında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Parly, 2 bin 10 testten bin 81'inin poitif olduğunu ve 545 denizcinin semptom gösterdiğini duyurdu.
Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 147 bin 113'e, ölü sayısı 17 bin 942'ye ulaştı.
Etiketler: mürettebat koronavirüs fransaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 17:20
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