Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, Almanya İçişleri Bakanlığında ibadethanelerin açılmasına ilişkin toplantının çok verimli geçtiğini, bir taslak hazırlanması konusunda anlaşıldığını söyledi.

Taslağın hazırlanmasının önemine dikkat çeken Kesici, "Almanya'da mayıs başında camiler ve tüm ibadethaneler ibadete açılabilir" dedi.

Kesici, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber'in, Müslüman, Musevi ve Hristiyan temsilcilere, COVID-19 nedeniyle daha yasaklar konulmadan inisiyatif alarak önlemleri hayata geçirmeleri dolayısıyla teşekkür ettiğini açıkladı.

Camide 2 metre mesafe kuralı

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in 30 Nisan'da eyalet başbakanlarıyla COVID-19 önlemleri kapsamında ibadethanelerin açılma konusunu da görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin ardından çıkacak sonuçla ibadethanelerin hangi koşullar altında tekrar açılmalarına onay verileceğinin belirleneceği belirtildi.

Camilerin açılması durumunda hijyen kuralları çerçevesinde kişilerin camide kendi seccadelerini kullanmaları istenecek.

Ayrıca camide namaz kılmak isteyenlerin evde abdest alıp camiye gelmeleri, camide 2 metre mesafe kuralına uymaları ve girişlerde isim ile adres bilgilerini yazmaları gerekecek.