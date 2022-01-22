ABD, 3 Çinli şirketin füze teknolojisi ihraç etmesini gerekçe gösterdi, firmalara yaptırım uyguladı. Pekin yönetiminin tepkisi gecikmedi.

Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

Şirketlerin ihracatının denetlendiği vurgulandı. Çin ile diğer ülkelerin savunma alanındaki iş birliklerinin, uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirildiği dile getirildi.



Açıklamada, Washington yönetimi eleştirildi. "Karar, ABD'nin hegemonya kurmaya yönelik tipik bir eylemidir" sözlerine yer verildi.



ABD'ye, Çin'i karalama ve Çinli şirketlere baskı yapma politikasına son verme çağrısında bulunuldu. Yaptırımları kaldırması istendi.

"ABD çifte standart uyguluyor"



Pekin yönetimi, ABD'nin Avustralya'ya nükleer başlık taşıma kapasiteli Tomahawk güdümlü füzeleri satma planını da hatırlattı.



Washington'ın çifte standart uyguladığını savundu.