Çin Tayvan İşleri Ofisi, Pekin'in Tayvan yakınlarındaki askeri tatbikatlarını barış ve istikrarı korumak için "adil" bir hareket olduğunu savundu ve Taipei'iyi yabancı güçlerle anlaşmakla suçladı.

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü Ma Xiaoguang, artan gerilimin suçunu Taipei'ye yükledi.

Ma, Taipei yönetimini Pekin'e karşı sahte suçlamalarda bulunmak ve yabancı güçlerle gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Ma “ Tayvan inatla işleri yanlış yoldan yürütmekte ısrar ederse ve sınırdan nasıl geri çekileceğini bilmezse bu onları yalnızca daha tehlikeli bir duruma itecektir" tehdidinde bulundu.

Çin ordusu haftasonunda, Tayvan'ın hemen karşısında, Fujian eyaletinin güney kesimindeki sahile çıkarma ve saldırı tatbikatı gerçekleştirdi.