Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mısır'da festival alanında korkutan yangın
Mısır’ın Hurgada kentinde yarın düzenlenmesi planlanan El Gouna Film Festivali alanında yangın çıktı.
Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Hurgada tatil kentinde, El Gouna Film Festivali alanında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Festivalin açılışına ayrılan plaza salonundaki yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
El Gouna Film Festivali, Mısırlı ve diğer Arap ülkelerinden gelen sinema yıldızlarının katılımıyla yarın başlayacak.
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