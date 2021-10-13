Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta 2 ay önce ölen aday, milletvekili seçildi
[Fotoğraf: AA]
Irak’ta milletvekili seçimini kazananlar arasında yer alan Hristiyan kadın aday Ensam Manueyl İskender’in 2 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Bağımsız milletvekili adayı İskender, 10 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerde 2 bin 397 oy alarak Hristiyanlara ayrılan kotadan seçimi kazandı.
Ancak daha sonra adayın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İskender'in koronavirüse yakalanarak 35 gün hastanede tedavi gördüğü ve 2 ay önce hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "İnsanlar oy verirken ya öldüğünü bilmeden ya da insani tavırlarını göz önünde bulundurarak hareket etti. Rahmetliye rahmet ve mağfiret dilenmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Irak’ta azınlık olarak Hristiyanlara genel seçimlerde kota hakkı tanınıyor.
Etiketler: Irak
Son Haberler
- 17:01
- 17:00
- 16:58
- 17:02
- 17:07
Sıradaki Haber
Çin vaka sayısını 100 binin altında tutabilmeyi katı tedbirler almasına bağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz