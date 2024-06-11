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Dünya
BBC 11.06.2024 09:18

Pazar yangınında bin hayvan telef oldu

Bangkok'un ünlü açık hava Chatuchak pazarında çıkan yangında yaklaşık bin hayvan öldü ve 100 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Pazar yangınında bin hayvan telef oldu

Fareler, pitonlar ve kertenkelelerin yanı sıra, kuşlar, köpekler ve kediler gibi evcil hayvanların da bulunduğu bölgede yüzlerce hayvan yanarak can verdi.

Yangının elektrik kısa devresinden kaynaklandığını belirten yetkililer, insanların ölmediğini ve yaralanmadığını açıkladı. 

Dar sokaklarda doluşmuş on binlerce mağazayla Chatuchak, Güneydoğu Asya'nın en büyük pazarlarından biri

Aynı zamanda Tayland'ın hafta sonu pazarlarının en büyüğü ve en bilineni.

Her cumartesi ve pazar günü yaklaşık 200 bin turistin geldiği tahmin ediliyor ve pazarın evcil hayvan satan kısmı hafta boyunca açık.

Pazarın bu bölgesi düzenli denetimlere tabi tutuluyor ve hayvanların kötü yaşam koşulları nedeniyle eleştiriliyor, bunun da yüksek hastalık ve ölüm oranlarına yol açtığı bildiriliyor.

Ön incelemeye göre yangın, yaklaşık bin 400 metrekarelik evcil hayvan bölgesindeki 118 dükkanın çoğuna zarar verdi.

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