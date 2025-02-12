Çok Bulutlu -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2025 06:44

Patagonya bölgesindeki orman yangınlarında 37 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde bir süredir etkili olan orman yangınlarında 37 bin hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Patagonya bölgesindeki orman yangınlarında 37 bin hektarlık alan kül oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin önemli turistik bölgelerinden Patagonya'daki iki milli parkta başlayan orman yangınlarında şu ana kadar 37 bin hektarlık alan kül oldu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı, bölgemizdeki afetlerle daha iyi mücadele edebilmek amacıyla Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Federal Acil Durum Ajansı'nın kurulmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de ajansın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Şu anda yalnızca ulusal düzeyde acil durumlar, afetler, yangınlar veya sellere karşı mücadele eden 12 farklı yapı bulunuyor. Bu ajans, ulusal topraklarda meydana gelen acil durumların her birine gerçek zamanlı ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağlayacak."

Arjantin'de iklim değişikliği ve insan kaynaklı sorumsuzluklar nedeniyle her yıl binlerce hektarlık ormanlık alan yok oluyor.

ETİKETLER
Arjantin Orman Orman Yangını
Sıradaki Haber
Danimarka istihbaratından Rusya uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da
07:13
İstanbul’da vapur seferleri hava engeli
06:54
Ürdün: Filistinlileri yerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planı var
06:43
Danimarka istihbaratından Rusya uyarısı
06:42
Kuveyt: Trump kendi çıkarına hizmet eden kararlar alıyor ve dünya ekonomilerini etkileyecek
06:40
NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, planlanandan önce dönebilir
Suriye ordusu, devrik rejimin sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi
Suriye ordusu, devrik rejimin sahte banknot bastığı tesisi ele geçirdi
FOTO FOKUS
İtalyan medyası BAYKAR'dan övgüyle bahsetti
İtalyan medyası BAYKAR'dan övgüyle bahsetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ