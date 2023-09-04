Paşinyan'dan itiraf: Güvenlik konusunda Rusya'da bağımlılık hataydı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Son dönemde taraflar arasında gerginlik tırmanıyor.

Bakü, toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak amacıyla Laçın’a gümrük noktası kurdu. Ancak Ermenistan'ın itirazları sürüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan La Repubblica’ya verdiği demeçte, Rusya’yı eleştirdi ve “Güvenlik konusunda Rusya’ya bağımlı olmamız stratejik bir hataydı” dedi.

Azerbaycan ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Paşinyan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Rusya'nın garantisi altında olduğunu hatırlattı. Azerbaycan’ın bölgeye gümrük kontrol noktası kurmasına tepki gösterdi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) dolayısıyla Rusya'ya ilişkin Ermenistan'da derin bir hayal kırıklığı yaşandığını anlatan Paşinyan, "bunun açık bir gerçek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Paşinyan, Azerbaycan ile ihtilafı gerekçe göstererek, yıl başında Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatına ev sahipliği yapmayı reddetmişti.