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Dünya
TRT Haber 04.09.2023 12:40

Paşinyan'dan itiraf: Güvenlik konusunda Rusya'da bağımlılık hataydı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını "stratejik hata" olarak niteledi.

Paşinyan'dan itiraf: Güvenlik konusunda Rusya'da bağımlılık hataydı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Son dönemde taraflar arasında gerginlik tırmanıyor.

Bakü, toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak amacıyla Laçın’a gümrük noktası kurdu. Ancak Ermenistan'ın itirazları sürüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan La Repubblica’ya verdiği demeçte, Rusya’yı eleştirdi ve “Güvenlik konusunda Rusya’ya bağımlı olmamız stratejik bir hataydı” dedi.

Azerbaycan ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Paşinyan, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Rusya'nın garantisi altında olduğunu hatırlattı. Azerbaycan’ın bölgeye gümrük kontrol noktası kurmasına tepki gösterdi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) dolayısıyla Rusya'ya ilişkin Ermenistan'da derin bir hayal kırıklığı yaşandığını anlatan Paşinyan, "bunun açık bir gerçek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Paşinyan, Azerbaycan ile ihtilafı gerekçe göstererek, yıl başında Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatına ev sahipliği yapmayı reddetmişti. 

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Nikol Paşinyan Rusya Ermenistan Azerbaycan Dağlık Karabağ
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