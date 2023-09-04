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Dünya
AA 04.09.2023 12:24

Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığı baskında 5 Filistinliyi yaraladı.

Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı
[Temsili fotoğraf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu güçlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda "operasyon" düzenledi.

Açıklamada olayın ayrıntılarına yer verilmezken, Filistinli sağlık kaynakları, 5 Filistinlinin baskın sırasında gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise baskın sırasında Filistinli silahlı gruplarla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

İsrail ordusunun kampa birçok yönden baskın düzenlediği, kampta bir noktanın SİHA ile bombalandığı bildirilirken, İsrail güçlerinin kamptan çekilmeye başladığı duyuruldu.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin şehirleri ve beldelerine yönelik artan saldırıları bölgede gerilimi tırmandırıyor.

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