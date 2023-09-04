Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, ordu güçlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda "operasyon" düzenledi.

Açıklamada olayın ayrıntılarına yer verilmezken, Filistinli sağlık kaynakları, 5 Filistinlinin baskın sırasında gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise baskın sırasında Filistinli silahlı gruplarla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

İsrail ordusunun kampa birçok yönden baskın düzenlediği, kampta bir noktanın SİHA ile bombalandığı bildirilirken, İsrail güçlerinin kamptan çekilmeye başladığı duyuruldu.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin şehirleri ve beldelerine yönelik artan saldırıları bölgede gerilimi tırmandırıyor.