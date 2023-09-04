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Dünya
AA 04.09.2023 12:18

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Parlamento (Verkhovna Rada) Başkanı'na istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

Verkhovna Rada Başkanı Ruslan Stefanchuk'a istifa dilekçesini sunduğunu belirten Reznikov, "Ukrayna'nın modern tarihinin en zorlu dönemi olan son 22 ay boyunca Ukrayna halkına hizmet etmek ve Ukrayna ordusu için çalışmak bir onurdu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından, Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirme kararı aldığını belirtmiş, "Reznikov, 550 günden fazla süren geniş çaplı savaşı yaşadı. Bakanlığın hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve etkileşim biçimlerine ihtiyacının olduğuna inanıyorum. Şimdi Bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

Zelenskiy, parlamentonun kararı destekleyeceği umudunu kaydetmişti.

Reznikov, 2021'den itibaren Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu

2021'den beri Savunma Bakanı görevini üstlenen Reznikov'un görevden alınacağı yönündeki iddialar, daha önce de sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yılbaşında yerel basındaki haberlerde "Ukrayna Savunma Bakanlığının askerler için bazı gıda maddelerini yüksek fiyata satın aldığı" iddialarının yer almasının ardından istifa edeceği yönünde sosyal medyada yorumlar paylaşılmış ancak Reznikov görevini sürdürmüştü.

Geçen ay yerel basında Ukrayna ordusu için yurt dışından satın alınan yazlık kıyafetlerin belgelerde kışlık olarak gösterildiği iddia edilmişti.

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