Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Paris'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir hastanenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırgan motosikletle kaçtı.
Polis, yaralanan kişinin, önünde vurulduğu Henry Dunant hastanesine kaldırıldığını bildirdi.
BFM televizyonu öldürülen kişinin erkek olduğunu, yaralanan kişinin ise hastanede görev yapan kadın güvenlik görevlisi olduğunu duyurdu.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler: Fransa
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