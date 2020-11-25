Fransa, Paris'in göbeğinde polisin sığınmacılara uyguladığı şiddet görüntüleriyle çalkalanıyor.

"Görüntüler şoke edici"

İçişleri Bakanı Darmanin, çadırlarından yaka paça dışarı atılan sığınmacıların maruz kaldığı kötü muamelenin ardından harekete geçti. Yüz kızartan olayla ilgili soruşturma başlattı, görüntülerin "şoke edici" olduğunu itiraf etti.

Darmanin, Ulusal Polis Soruşturma Birimi'ne kamuoyuna açıklanmak üzere savunmalarını iletmeleri için 48 saat süre tanıdı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de, Fransız polisinin müdahale görüntülerini şoke edici olarak nitelendirdi, gelişmelerin yakından izlediğini açıkladı.

Fransız polisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki beş yüze yakın sığınmacıyı dağıtmak için uyguladığı şiddetten gazeteciler de nasibini aldı. Gazetecilere şiddet görüntüleri sosyal medyanın da gündemindeydi. Avrupa Birliği Gazeteciler Federasyonu da polisin orantısız güç kullanımını sert bir dille eleştirdi.

Paris yönetimi ülkede bulunan sığınmacı ve mültecilere uygulanan kötü muameleye göz yummak, "derme çatma kamplardan tahliye edilenlere de kalıcı bir yer bulamamakla" eleştiriliyor.