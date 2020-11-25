Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski Nijer Cumhurbaşkanı Mamadou hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Eski Nijer Cumhurbaşkanı Tandja Mamadou yaşamını yitirdi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Mamadou'nun, başkent Niamey'de tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.
Mamadou'nun ölümü nedeniyle ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi.
İlk kez 1999'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mamadou, ikinci dönemine de seçilerek, ülkeyi 2010'a kadar yönetmişti.
Mamadou, 18 Şubat 2010'da yapılan askeri darbe sonucu devrilmişti.
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