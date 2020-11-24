Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Magzum Mirzagaliyev, ülkenin çevre sorunları ve bu alanda ele alınacak yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Mirzagaliyev, bakanlık tarafından yaklaşık 25 bin vatandaşın katıldığı çevre anketi yapıldığını ve elde edilen sonuçlara göre 17 yol haritası geliştirildiğini söyledi.

Geçen yıl ülkedeki 10 şehirde yüksek düzeyde atmosferik hava kirliliği tespit edildiğini anlatan Mirzagaliyev, söz konusu kentlerde çevre kirliliğini en aza indirmek için her birine özel hazırlanan program kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ormanlık alanı 500 bin hektara genişletmeyi hedefliyorlar

Bakan Mirzagaliyev, gelecek yıl yürürlüğe girecek çevre kanununun önemine vurgu yaparak, "Yeni kanun gereği yapılacak faaliyetler doğrultusunda 2024’e kadar ülkedeki hava kirliliği oranı azalacak ve çevresel durum iyileşecek" dedi.

2025 yılına kadar ülke genelinde 2 milyardan fazla ağaç dikilmesi planlandığına dikkat çeken Mirzagaliyev, böylece ormanlık alanı 500 bin hektara genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mirzagaliyev, başkent Nur Sultan başta olmak üzere Almatı, Çimkent, Atırau, Aktöbe ve Taraz kentlerinde katı atık işleme tesisi alanında 6 pilot proje başlatacaklarını söyledi.