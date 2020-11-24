Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Blinken'dan iş birliği mesajı
[Antony Blinken / Fotoğraf: Reuters]
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken uluslararası iş birliği mesajı verdi.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında, kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttı.
Biden'ın Dışişleri Bakanlığına getireceği Antony Blinken'in ilk mesajı "uluslararası iş birliği" oldu.
Blinken, "Dünyanın tüm sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek, onların iş birliğine ve aynı zamanda güvenine ihtiyacımız var" dedi.
Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getireceği Linda Thomas Greenfield ise "ABD geri döndü, çok taraflılık ve diplomasi geri döndü" sözlerini kullandı.
Etiketler: ABD ABD Başkanlık Seçimleri Birleşmiş Milletler Joe Biden
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