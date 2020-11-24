Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 50 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi hayatını kaybetti. Böylece toplam can kaybı 50 bin 237'ye ulaştı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 155 artışla 2 milyon 153 bin 815'e çıktı.
Fransa'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 50 bin 237'ye ulaştı.
Hastanelerde 4 bin 289'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 622 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 87 artışla 154 bin 679'a yükseldi.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13,1 oldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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