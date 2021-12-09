Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi göçmenlere kılıçla saldırdı. 2 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Paris'te Bercy Parkı'nda çadırlarda yaşayan düzensiz göçmenler, uyudukları anda bir kişinin kılıçlı saldırısına uğradı.
Çadırları kesen saldırgan, kendisine müdahale etmek isteyen 2 Sudanlı göçmeni de kılıç darbesiyle yaraladı.
Yaralı göçmenlerden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Paris Büyükşehir Belediyesinin mültecilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat, saldırıyı "ırkçı" olarak niteledi.
Saldırganın “Yabancılardan bıktık” diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Olay yerine gelen polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alınan şahıs hakkında "kasıtlı şiddetten" soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Fransa Göç
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