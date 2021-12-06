Fransa'nın başkenti Paris'te köprü altında çoğu çadırlarda kalan, Afrika ülkelerinden gelen yaklaşık 200 göçmen barınma taleplerinin kabul edileceği günü bekliyor.

Köprü altındaki çadırlarda kalan göçmenlerden Kongo asıllı Linon, 10 Kasım'dan bu yana 12 yaşındaki ameliyatlı oğluyla sokakta yaşadığını, soğuk hava şartlarının ameliyat geçiren çocuğunun iyileşme sürecini olumsuz etkilediğini, kendi sağlığının da bozulduğunu anlattı.

Fransa'ya 2018'de gelen Linon, daha önce başkent dışında iltica talebinin sonuçlanmasını bekledi. Çocuğunun sağlık durumu nedeniyle Paris'e gelmek zorunda kaldı. Paris'te acil sosyal yardım hattının kendilerini her defasında farklı geçici barınma yerine taşıdığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Linon, zor da olsa oğlu için ayakta kalmaya çalıştığını, sürekli kalabilecekleri bir barınma merkezine yerleşmeyi beklediklerini kaydetti.

Devletin kayıtsız kaldığı göçmenlere çevre sakinleri yardım ediyor

Soğuk ve yağmurlu hava şartlarının getirdiği zorlukları gören, tünele yakın Pre-Saint-Gervais ve Pantin kentleri sakinleri, oluşturdukları WhatsApp yardımlaşma gruplarıyla, eldiven, bot, mont gibi göçmenleri sıcak tutacak kıyafetlerle günübirlik yemek temin ediyor.

Köprü altındaki göçmenlere 4 aylık bebeğiyle yardım getiren çevre sakinlerinden Agathe Cemin, birkaç aydır tüneldeki çadırlarda yaşayan kişiler olduğunu ve sayılarının kış mevsiminin gelmesiyle arttığını söyledi.

Cemin, önceleri çoğunlukla erkeklerden oluşan köprü altındaki kampa, birkaç haftadır çocuklu ailelerin de geldiğini, bunlar arasında 18 aylık bir bebek dahil çok sayıda küçük çocuğun bulunduğunu anlattı.

Agathe Cemin, tüneldeki duruma ilişkin yetkilileri uyarmaya çalıştıklarını vurgulayarak "Çünkü tek başımıza biz, daha fazlasını yapamayız." ifadelerini kullandı.

Köprü altına sığınmak zorunda kalan göçmenlerin durumu hakkında, yetkilerin sorumluluklarını hatırlatmak için 28 Kasım'da aralarında çevre sakinleri ve Utopia 56 gibi yardım kuruluşlarının bulunduğu 300’den fazla kişi, Fransa'nın Le Pre-Saint-Gervais şehrinden Paris'in 19'uncu bölgesine yürüyüş düzenlemişti.