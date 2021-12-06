Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede 2020 yılında hava yolu seyahatlerine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde havacılık sektörü geçen yıl salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerden ve seyahat yasaklarından ciddi ölçüde etkilendi.

AB ülkelerinde 2019'da 1 milyarın üzerindeki hava yolu yolcu sayısı, 2020'de yüzde 73,3 gerileyerek 277 milyona indi.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 45'i AB dışına, yüzde 33'ü AB ülkeleri arasında, yüzde 22'si de AB ülkelerin iç hatlarında yapıldı.

En büyük düşüş Slovenya'da

Hava yolu yolculuklarında en sert düşüş yüzde 83,3'le Slovenya'da, yüzde 82,4'le Slovakya'da, yüzde 81,9'la Hırvatistan'da gerçekleşti.

Söz konusu düşüş, Almanya'da yüzde 74,5, Fransa'da yüzde 69,9, İtalya'da yüzde 74,9, İspanya'da yüzde 74,6 oranında gerçekleşti.

Bu dönemde AB ülkelerinde en fazla hava yolculuğu 22,2 milyonla Paris CDG, 20,9 milyonla Amsterdam, 18,7 milyonla Frankfurt ve 15,5 milyonla Madrid havalimanından yapıldı.