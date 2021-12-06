İngiltere'de Parlamento Binası'nda yalnızca üst düzey bürokratların girebildiği alanlarda uyuşturucu madde izine rastlandı.

Parlamento içindeki 12 bölgeden örnekler alındı; bu bölgelerden 11'inde sonuç pozitif çıktı.

Uyuşturucu maddenin bulunduğu alanlardan biri de Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'ın özel ofisinin yanındaki lavabo oldu.

Bu bölgelere yalnızca parlamento geçiş kartı olanların veya refakatçiyle içeriye girebilen misafirlerin girebildiği ifade edildi.

Bulgular sonrası mecliste narkotik köpeklerinin daimi olarak görevlendirilmesi gündeme geldi.

İngiliz meclisi, son zamanlarda uyuşturucu ile mücadele yasası üzerinde çalışıyordu.

Uyuşturucu bağımlılarının pasaport ve sürücü belgelerine el konulması gibi önlemler masada.