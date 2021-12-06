Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da helikopter düştü: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Pakistan'ın yüksek dağlık bölgesi Siaçin'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Siaçin'de orduya ait helikopterin düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki 2 pilotun yaşamını yitirdiği, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.
Siaçin Buzulu, Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunuyor.
Siaçin, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 döneminde çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 14:57
- 14:51
- 14:47
- 14:48
- 14:45
Sıradaki Haber
Dağda hazine buldu, yarısına sahip oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz